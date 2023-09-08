Япония расширяет программу субсидирования для сдерживания цен на бензин
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Токио, 7 сентября (Jiji Press). Правительство Японии расширило программу субсидирования, направленную на сдерживание роста цен на бензин.
Продлив срок действия программы с конца сентября до конца этого года, правительство надеется облегчить финансовое бремя домохозяйств.
Однако основной причиной нынешнего роста цен на бензин является снижение курса йены, и некоторые люди обеспокоены ухудшением финансовой ситуации, поскольку программа субсидирования в основном финансируется за счёт налогов.
В Японии средняя розничная цена обычного бензина на 4 сентября составила 186,5 йен за литр, достигая рекордного уровня вторую неделю подряд, сообщило 6 сентября министерство промышленности.
Без программы субсидирования средняя цена была бы на 9,2 йены выше.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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