В Японии обсуждают меры по смягчению последствий инфляции
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Токио, 29 сентября (Jiji Press). Японское правительство и правящий лагерь рассматривают возможность включения программ помощи, направленных на защиту домохозяйств от инфляции, в свои экономические показатели, которые будут составлены к концу октября, сообщили информированные источники.
Некоторые законодатели правящей коалиции призывают предоставить такую помощь семьям среднего класса и семьям, воспитывающим детей, а также малообеспеченным слоям населения.
Хагиуда Коити, политический руководитель правящей Либерально-демократической партии, поручил соответствующим партийным подразделениям выработать идеи к 12 октября, чтобы партия могла разработать меры и как можно скорее предложить их правительству.
По мнению критиков, размер экономического пакета, вероятно, значительно расширится в преддверии возможного роспуска Палаты представителей для досрочных выборов.
Одним из основных моментов будет цель предоставления финансовой поддержки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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