В Японии обсуждают снижение подоходного налога на 40 000 йен на каждого налогоплательщика
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Токио, 24 октября (Jiji Press). Правительство Японии и правящий лагерь рассматривают идею снижения подоходного налога на единую сумму в 40 000 йен на каждого налогоплательщика в рамках предстоящих всеобъемлющих экономических мер, сообщили информированные источники.
Также рассматривается возможность снижения подоходного налога ещё на 40 000 йен на каждого зависимого члена семьи. Также рассматривается идея выплаты денежного пособия в размере 70 000 йен семьям с низкими доходами, освобождённым от уплаты налога на жильё.
Эти идеи появились после того, как премьер-министр Кисида Фумио выразил готовность вернуть обществу часть налоговых поступлений, увеличившихся за последние годы. Общая сумма, которая будет возвращена за счет снижения налогов и денежной выгоды, может составить около 5 триллионов йен.
Правительство представило проект запланированного экономического пакета на встречах возглавляемой Кисидой Либерально-демократической партии и её партнёра по коалиции Комэйто с целью принять решение кабинета министров по пакету 2 ноября.
Кисида планирует поручить комиссиям по исследованию налоговой системы обеих партий ускорить переговоры о том, как вернуть часть роста налоговых поступлений населению на политической встрече между правительством и правящим лагерем 26 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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