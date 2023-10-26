В Японии прорабатывают детали снижения налогов на 40 000 йен
НовостиПолитика Экономика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 октября (Jiji Press). Японское правительство и правящий лагерь рассматривают возможность снижения подоходного и налога на проживание на 30 000 йен и 10 000 йен соответственно на каждого налогоплательщика в рамках предлагаемой программы снижения налогов с фиксированной суммой, сообщили информированные источники.
Объединённая сумма также будет выплачена каждому иждивенцу.
Правительство и правящая коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией, также рассматривают идею предоставления денежных пособий в размере 70 000 йен каждому домохозяйству, освобождённому от уплаты налога на жильё.
Для тех, кто платит налог на проживание, но при этом освобождён от подоходного налога, а также для тех, кто платит менее 40 000 йен в виде подоходного и жилого налогов в общей сложности, также будут рассмотрены меры помощи, чтобы правительство могло вернуть часть увеличившихся налоговых поступлений всем людям в стране.
Премьер-министр Кисида Фумио намерен поручить правительству и правящему лагерю ускорить обсуждение этих вопросов на встрече 26 октября.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Парки развлечений и тематические парки поднимают цены: влияние резкого роста счетов за электроэнергию
- В Японии 1 апреля начался новый финансовый год: усиление мер для противодействия снижению рождаемости и рост финансового бремени домохозяйств
- Япония выделит помощь в размере 30000 йен семьям с низким доходом
- Женщины в нищете: незаметное бедствие Японии
- Средняя сумма сбережений в Японии составила 14,08 млн йен на домохозяйство: около 70% лежат на депозите, в Японии не слишком стремятся инвестировать сбережения
- Близится период выплаты премиальных: как в Японии используют бонусы?
- Более 17% японских семей в возрасте 65 лет и старше имеют накопления в 40 млн йен или более: ситуация с ипотеками и пенсиями
- 1,32 миллиона богатых и сверхбогатых семей с активами в 100 миллионов йен и более: исследование Института Номура за 2019 год
- Многие пожилые люди в Японии не испытывают финансовых проблем
- Можно ли прожить на пенсию в Японии?
- 94% жителей Японии ощутили повышение цен
- В следующем году запланировано повышение цен на более чем 7000 продуктов питания
- Потребительские цены в Японии впервые за 40 лет выросли на 3,6%