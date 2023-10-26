В Японии прорабатывают детали снижения налогов на 40 000 йен

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Токио, 25 октября (Jiji Press). Японское правительство и правящий лагерь рассматривают возможность снижения подоходного и налога на проживание на 30 000 йен и 10 000 йен соответственно на каждого налогоплательщика в рамках предлагаемой программы снижения налогов с фиксированной суммой, сообщили информированные источники.

Объединённая сумма также будет выплачена каждому иждивенцу.

Правительство и правящая коалиция, возглавляемая Либерально-демократической партией, также рассматривают идею предоставления денежных пособий в размере 70 000 йен каждому домохозяйству, освобождённому от уплаты налога на жильё.

Для тех, кто платит налог на проживание, но при этом освобождён от подоходного налога, а также для тех, кто платит менее 40 000 йен в виде подоходного и жилого налогов в общей сложности, также будут рассмотрены меры помощи, чтобы правительство могло вернуть часть увеличившихся налоговых поступлений всем людям в стране.

Премьер-министр Кисида Фумио намерен поручить правительству и правящему лагерю ускорить обсуждение этих вопросов на встрече 26 октября.

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