Япония рассматривает возможность смягчения визовых требований для иностранных предпринимателей
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Токио, 30 октября (Jiji Press). Агентство иммиграционной службы Японии рассматривает возможность смягчения требований для иностранных предпринимателей для получения статуса резидента, сообщили источники в правительстве.
Этот шаг направлен на оживление внутренней экономики путём облегчения иностранцам открытия бизнеса в Японии.
В частности, агентство планирует разрешить иностранцам оставаться в Японии в течение двух лет в качестве периода подготовки к открытию бизнеса, если они имеют сертифицированные бизнес-планы и соответствуют другим условиям, даже если у них нет места деятельности или капитальных средств, согласно данным агентства.
В настоящее время, если иностранцы надеются получить статус резидента для открытия бизнеса, они должны обеспечить себе место ведения бизнеса и иметь двух или более штатных сотрудников или капитальный фонд в размере не менее 5 миллионов йен. Эти требования считаются трудными для иностранцев, не имеющих финансовых возможностей для этого.
В 2015 году правительство ввело шестимесячную программу проживания для иностранцев, готовящихся начать бизнес, но она была ограничена национальными стратегическими особыми зонами, такими как Токио и юго-западный город Фукуока.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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