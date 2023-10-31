Япония рассматривает возможность смягчения визовых требований для иностранных предпринимателей

Новости

Токио, 30 октября (Jiji Press). Агентство иммиграционной службы Японии рассматривает возможность смягчения требований для иностранных предпринимателей для получения статуса резидента, сообщили источники в правительстве.

Этот шаг направлен на оживление внутренней экономики путём облегчения иностранцам открытия бизнеса в Японии.

В частности, агентство планирует разрешить иностранцам оставаться в Японии в течение двух лет в качестве периода подготовки к открытию бизнеса, если они имеют сертифицированные бизнес-планы и соответствуют другим условиям, даже если у них нет места деятельности или капитальных средств, согласно данным агентства.

В настоящее время, если иностранцы надеются получить статус резидента для открытия бизнеса, они должны обеспечить себе место ведения бизнеса и иметь двух или более штатных сотрудников или капитальный фонд в размере не менее 5 миллионов йен. Эти требования считаются трудными для иностранцев, не имеющих финансовых возможностей для этого.

В 2015 году правительство ввело шестимесячную программу проживания для иностранцев, готовящихся начать бизнес, но она была ограничена национальными стратегическими особыми зонами, такими как Токио и юго-западный город Фукуока.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме