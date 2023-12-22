Посол Японии в России и заместитель главы Министерства Иностранных Дел России обсудили двусторонние отношения

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Токио, 15 декабря (Jiji Press) - Новый посол Японии в России Муто Акираи заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко обсудили текущее положение в отношениях между двумя странами при вручении верительных грамот.

По информации японского посольства в Москве, Муто призвал Россию прекратить агрессию против Украины и вывести свои войска. Он отметил, что Япония продолжает вводить санкции против России, но подчеркнул, что диалог возможен.

Согласно данным российского МИДа, Руденко заявил, что ответственность за ухудшение отношений между Токио и Москвой лежит на японском правительстве.







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