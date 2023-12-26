Кисида планирует к 2025 году повысить долю женщин-руководителей компаний до 19 процентов
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Токио, 25 декабря (Jiji Press). Япония стремится увеличить долю женщин-руководителей в компаниях, котирующихся в секции высшего уровня Токийской фондовой биржи, как минимум до 19 процентов к 2025 году в качестве промежуточной цели, заявил премьер-министр Кисида Фумио.
Установив промежуточную цель, правительство надеется активизировать усилия по достижению 30-процентной доли женщин-руководителей корпораций к 2030 году, как это предусмотрено в его интенсивной политике по продвижению гендерного равенства, принятой в июне 2023 года.
По данным кабинета министров, на конец июля доля женщин-руководителей в компаниях высшего сегмента составляла 13,4 процента.
В 2022 году этот показатель был значительно ниже 38,8% для стран «Большой семёрки», исключая Японию, и 29,6% для стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития.
«Мы продолжим поддерживать набор и развитие человеческих ресурсов и совершенствовать меры, помогающие сотрудникам совмещать работу с воспитанием детей и уходом за ними», – заявил Кисида на соответствующем заседании совета.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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