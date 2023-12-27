Кисида планирует посетить США в начале марта

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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует посетить Соединённые Штаты в начале марта, сообщили источники в правительстве.

Поскольку американская сторона планирует относиться к Кисиде как к государственному гостю, Кисида станет первым премьер-министром Японии, получившим такой приём за последние девять лет.

Президент США Джо Байден во время встречи в ноябре пригласил Кисиду посетить Соединённые Штаты следующей весной.

Ожидается, что во время своего запланированного визита в США Кисида проведёт переговоры с Байденом и попытается подтвердить дальнейшее углубление японско-американского альянса, включая сотрудничество по Китаю.

Ожидается также, что два лидера договорятся продолжать поддержку Украины и укреплять сотрудничество в сфере экономической безопасности.

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