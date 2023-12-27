Кисида планирует посетить США в начале марта
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 26 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио планирует посетить Соединённые Штаты в начале марта, сообщили источники в правительстве.
Поскольку американская сторона планирует относиться к Кисиде как к государственному гостю, Кисида станет первым премьер-министром Японии, получившим такой приём за последние девять лет.
Президент США Джо Байден во время встречи в ноябре пригласил Кисиду посетить Соединённые Штаты следующей весной.
Ожидается, что во время своего запланированного визита в США Кисида проведёт переговоры с Байденом и попытается подтвердить дальнейшее углубление японско-американского альянса, включая сотрудничество по Китаю.
Ожидается также, что два лидера договорятся продолжать поддержку Украины и укреплять сотрудничество в сфере экономической безопасности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- США приветствуют решение Японии экспортировать ракеты Patriot
- Модернизация альянса Японии и США: переход к многоуровневому сотрудничеству в обеспечении безопасности и срочность обретения потенциала ответного удара
- В Японии обсуждают вопрос о строительстве убежищ на случай ядерного нападения
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- КНДР запустила две баллистические ракеты с аэродрома в Пхеньяне -- Ю.Корея