Япония призовёт США и Европу продолжать помогать Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Киев, 7 января (Jiji Press). Япония будет призывать Соединённые Штаты и европейские страны продолжать поддержку Украины, которая борется с российским вторжением, заявила министр иностранных дел Камикава Ёко.
«Я хочу решительно призвать к продолжению мощной поддержки и демонстрации единства среди стран-единомышленников, включая “Большую семёрку” крупнейших держав», – заявила Камикава журналистам в Киеве.
После визита в Украину Камикава собирается до 18 января совершить турне по восьми странам, включая Финляндию, Швецию, США, Германию и Турцию.
Ранее 7 января Камикава встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала сотрудничать для реализации его формулы мира из 10 пунктов.
В частности, по словам Камикавы, Япония будет сопредседателем рабочей группы по радиационной и ядерной безопасности, предусмотренной мирным планом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония приняла дополнительные санкции против России: запрет на ввоз российских алмазов
- Глава МИД России: обсуждение вопроса Северных территорий закончено, никаких переговоров с Японией
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Россия намерена перевезти останки советского шпиона на спорные острова
- Кремль не согласен с заявлением Японии о суверенитете над Курилами
- Основные вехи истории Северных территорий
- Поминовение предков Северных территорий: бывшие жители проводят церемонию в морских просторах - Хоккайдо, Япония
- Русско-японская война: причины и мировые последствия победы Японии над огромным противником