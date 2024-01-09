Япония призовёт США и Европу продолжать помогать Украине

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Киев, 7 января (Jiji Press). Япония будет призывать Соединённые Штаты и европейские страны продолжать поддержку Украины, которая борется с российским вторжением, заявила министр иностранных дел Камикава Ёко.

«Я хочу решительно призвать к продолжению мощной поддержки и демонстрации единства среди стран-единомышленников, включая “Большую семёрку” крупнейших держав», – заявила Камикава журналистам в Киеве.

После визита в Украину Камикава собирается до 18 января совершить турне по восьми странам, включая Финляндию, Швецию, США, Германию и Турцию.

Ранее 7 января Камикава встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообещала сотрудничать для реализации его формулы мира из 10 пунктов.

В частности, по словам Камикавы, Япония будет сопредседателем рабочей группы по радиационной и ядерной безопасности, предусмотренной мирным планом.

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