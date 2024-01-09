Япония и Польша подтверждают тесное сотрудничество в сфере помощи Украине
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Варшава, 8 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко и её польский коллега Радослав Сикорский подтвердили тесное двустороннее сотрудничество в поддержке Украины, которая борется с российским вторжением.
Два министра встретились во второй половине дня 8 января в Варшаве. Камикава проинформировала Сикорского о своём визите в Киев накануне.
В Польше в прошлом месяце было создано новое правительство во главе с премьер-министром Дональдом Туском.
Камикава и Сикорский договорились и дальше углублять отношения между своими странами, чтобы поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона.
Позже Камикава нанесла визит вежливости президенту Анджею Дуде.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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