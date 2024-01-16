Япония обещает продолжать поддерживать Украину
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Токио, 15 января (Jiji Press). Высокопоставленный представитель японского правительства передал Украине сообщение о готовности Токио продолжать поддерживать эту страну, которая подверглась российскому вторжению, сообщило японское правительство.
Об этом сообщил заместитель советника президента Японии по национальной безопасности Итикава Кэйити во время встречи с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком в Швейцарии 14 января.
Итикава, который одновременно является помощником генерального секретаря кабинета министров, также принял участие в международной конференции по вопросам мира в Украине. На конференции, где участники обсуждали формулу мира из 10 пунктов, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским, Итикава заявил, что никогда нельзя допускать правления силой или подчинения маленькой страны большой страной с применением силы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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