Россия назначила дипломата Ноздрёва послом в Японии

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Токио, 19 января (Jiji Press). Президент России Владимир Путин назначил Николая Ноздрёва, директора Третьего департамента Азии МИД России, послом в Японии.

Этот пост был вакантным с ноября 2022 года, когда тогдашний посол в Японии Михаил Галузин вернулся в Россию и стал заместителем министра иностранных дел по странам бывшего советского блока.

Что касается японско-российских отношений, Кодзуки Тоёхиса покинул пост посла Японии в России в прошлом месяце, проработав в Москве восемь лет, что является самым продолжительным периодом для японского посла там со времён окончания Второй мировой войны, включая советские времена.

Его сменил нынешний посол в России Муто Акира.

Япония ввела санкции против России за вторжение в Украину, а МИД России объявил о прекращении двусторонних переговоров по заключению мирного договора времён Второй мировой войны.

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