Япония рассматривает возможность приёма иностранных рабочих в 4-х новых секторах производства
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Токио, 29 января (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность добавления четырёх секторов производства к системе предоставления статуса проживания иностранным работникам с определёнными навыками, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы в этих секторах, сообщили информированные источники.
Это дополнение станет первым с момента введения этой системы в 2019 году. Правительство намерено принять решение о добавлении секторов на заседании кабинета министров к концу 2023 финансового года.
Четыре рассматриваемых сектора – это автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, лесное хозяйство и лесная промышленность.
Правительство, очевидно, стремится допустить водителей автобусов, такси и грузовиков из-за границы, чтобы решить проблему возможных логистических сбоев 2024 года из-за введения ограничений на сверхурочную работу для водителей грузовиков.
В рамках этой системы иностранным работникам с определёнными навыками может быть предоставлен статус типа 1 для работы в Японии на срок до пяти лет, а высококвалифицированным работникам может быть предоставлен статус типа 2 для проживания в стране на постоянной основе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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