Кисида подробно рассказал о налоговом бремени, связанном с мерами по поддержке воспитания детей
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Токио, 6 февраля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что правительство, как ожидается, будет собирать чуть менее 500 йен в месяц в среднем на человека для финансирования мер, направленных на решение проблемы снижения рождаемости в стране.
Правительство планирует взимать такие дополнительные сборы сверх взносов на государственное медицинское страхование, начиная с 2026 финансового года. Сумма сборов будет постепенно увеличиваться, возможно, достигнув уровня до 500 йен в месяц в среднем на человека в 2028 финансовом году.
«Люди не будут подвергаться фактическому дополнительному финансовому бремени благодаря налогово-бюджетной реформе и повышению заработной платы», – заявил Кисида на заседании бюджетного комитета Палаты представителей. Он отметил, что сборы будут взиматься и с людей в возрасте 75 лет и старше.
Что касается скандала с политическими фондами, в котором замешаны фракции правящей Либерально-демократической партии Кисиды, он сказал, что рассмотрит вопрос о том, наказывать ли причастных к этому людей после того, как поймёт всю картину.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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