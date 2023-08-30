Рождаемость в Японии в первом полугодии упала до самого низкого уровня с 2000 года

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Токио, 29 августа (Jiji Press). Число детей, родившихся в Японии за период с января по июнь, упало на 3,6 процента по сравнению с предыдущим годом до 371 052, что является самым низким уровнем за любое первое полугодие с 2000 года, оно составило менее 400 000 второй раз подряд, как показали предварительные данные министерства здравоохранения.

Данные показали, что уровень рождаемости в стране падает быстрыми темпами, поскольку всё больше людей избегает вступления в брак или откладывают его. Если нынешние темпы сохранятся во втором полугодии, число рождений, скорее всего, в этом году достигнет годового рекордного минимума.

Число браков снизилось на 7,3% до 246 332, а число смертей выросло на 2,6% до 797 716. Естественная убыль, или число умерших за вычетом родившихся, составила 426 664 человека.

В 2022 году число рождений падало седьмой год подряд, опустившись ниже 800 000 впервые с момента начала сбора данных в 1899 году. Оно опустилось до уровня ниже одного миллиона в 2016 году и 900 000 в 2019 году.

Общий коэффициент рождаемости, или предполагаемое количество детей, которые женщина родит за свою жизнь, в прошлом году составил 1,26, что соответствует рекордно низкому уровню, отмеченному в 2005 году.

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