G-7 подвергла критике Россию в связи с гибелью Навального
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Мюнхен, 17 февраля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» осудили Москву в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в тюрьме за Полярным кругом, о которой сообщили 16 февраля.
В заявлении председателя министры «Большой семёрки» потребовали от России «полностью прояснить обстоятельства его смерти» и «прекратить неприемлемое преследование политического инакомыслия».
Министры встретились в немецком городе Мюнхене 17 февраля. В начале переговоров министры провели минуту молчания.
Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко на встрече отсутствовала. От её имени присутствовал высокопоставленный чиновник МИД.
В заявлении министры «выразили возмущение смертью в заключении Алексея Навального, несправедливо осуждённого за законную политическую деятельность и борьбу с коррупцией».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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