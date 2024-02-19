G-7 подвергла критике Россию в связи с гибелью Навального

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Мюнхен, 17 февраля (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» осудили Москву в связи со смертью лидера российской оппозиции Алексея Навального в тюрьме за Полярным кругом, о которой сообщили 16 февраля.

В заявлении председателя министры «Большой семёрки» потребовали от России «полностью прояснить обстоятельства его смерти» и «прекратить неприемлемое преследование политического инакомыслия».

Министры встретились в немецком городе Мюнхене 17 февраля. В начале переговоров министры провели минуту молчания.

Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко на встрече отсутствовала. От её имени присутствовал высокопоставленный чиновник МИД.

В заявлении министры «выразили возмущение смертью в заключении Алексея Навального, несправедливо осуждённого за законную политическую деятельность и борьбу с коррупцией».

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