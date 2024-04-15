Япония и Россия подтверждают намерение продолжить диалог

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Токио, 13 апреля (Jiji Press). Посол Японии в России Муто Акира и заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко 12 апреля встретились в Москве, чтобы обсудить отношения между двумя странами, объявили правительства обеих стран.

В то время как Руденко настаивал на том, что японское правительство несёт ответственность за ухудшение двусторонних отношений, поскольку оно ввело санкции против России из-за вторжения Москвы в Украину, Муто утверждал, что проблемы будут решены раньше, если Россия прекратит агрессию и выведет все свои войска из Украины. .

Впервые с конца прошлого года, вскоре после вступления Муто в должность, было объявлено о встрече этих двух чиновников. Это означало, что Япония и Россия подтвердили намерение продолжать диалог.

Руденко раскритиковал премьер-министра Японии Кисиду Фумио и президента США Джо Байдена за подтверждение плана своих стран по укреплению сотрудничества в области безопасности на встрече в Вашингтоне 10 апреля, назвав этот шаг опасной тенденцией.

Он также заявил, что альянс Японии и США создал угрозу безопасности и стабильности в Северо-Восточной Азии.

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