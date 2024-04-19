Министр иностранных дел Японии пообещала непоколебимую поддержку Украины
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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко сказала своему украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что поддержка её страной Украины не ослабнет в условиях российского вторжения.
Они провели переговоры на полях встречи «Большой семёрки» на итальянском курортном острове Капри.
Камикава заявила, что ситуация в Украине была основным вопросом во время визита премьер-министра Японии Кисиды Фумио в Соединённые Штаты на прошлой неделе, а также станет ключевой темой на встрече G-7.
Кулеба выразил благодарность Японии за поддержку, заявив, что надеется обсудить сотрудничество с этой страной, в том числе на встрече G7.
Два министра договорились продолжать тесно сотрудничать.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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