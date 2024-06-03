Глава Минобороны Японии пообещал продолжить поддержку Украины

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Сингапур, 2 июня (Jiji Press). Министр обороны Японии Кихара Минору заявил своему украинскому коллеге Рустему Умерову, что Япония продолжит поддерживать Украину в условиях продолжающегося российского вторжения.

На встрече в Сингапуре Кихара заявил, что Япония будет реагировать на ситуацию в Украине с твёрдой решимостью, одновременно сотрудничая с международным сообществом в условиях сильного кризиса.

Он раскритиковал российское вторжение как подрывающее международный порядок и продемонстрировал ощущение кризиса, поскольку то, что происходит в Украине, может произойти и в Восточной Азии.

Умеров выразил благодарность за поддержку Японии, в том числе за приём раненых украинских солдат в центральном госпитале Сил самообороны Японии и предоставление около 100 транспортных средств Сил самообороны. Он призвал к переговорам о продолжении поддержки.

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