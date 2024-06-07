Украинская ИТ-компания планирует расширять свою деятельность в Японии
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Львов, Украина, 6 июня (Jiji Press). Крупная украинская компания в области информационных технологий Eleks планирует расширить свою деятельность в Японии, сообщили представители компании.
Eleks – одна из немногих украинских фирм, имеющих подразделение в Японии. В 2021 году её японское подразделение получило инвестиции от Dai Nippon Printing Co. и Nomura Research Institute Ltd.
В Японии «мы видим много возможностей с точки зрения разработки программного обеспечения», учитывая её экономические размеры, сказал Руслан Середюк, главный технический директор украинской компании.
Середюк отметил, что Eleks стремится использовать свой глобальный опыт для расширения клиентской базы в Японии, выразив при этом уверенность, что её программное обеспечение для управления дистрибуцией сжиженного природного газа также найдёт спрос в Японии.
Основанная в 1991 году компания Элекс выросла за счёт контрактной разработки финансового, страхового, логистического и другого программного обеспечения. Сейчас у неё 20 подразделений по всему миру, в основном в Европе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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