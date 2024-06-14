Президент Украины Зеленский поблагодарил Японию за «непоколебимую солидарность»

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Фазано, Италия, 13 июня (Jiji Press). Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Японии за «непоколебимую солидарность» с его страдающей от войны страной в сообщении в своем аккаунте в социальной сети X.

Зеленский прокомментировал двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере безопасности и восстановления Украины, которое он подписал на встрече с премьер-министром Японии Кисидой Фумио на полях продолжающегося саммита «Большой семёрки» в Италии.

Соглашение «подразумевает санкции против агрессора и усилия по привлечению агрессора к ответственности», – говорится в посте Зеленского, подчеркивающем надежды на сотрудничество с Японией в борьбе с Россией, которая продолжает атаковать Украину.

«Для Японии соглашение такого типа и такой уровень поддержки являются прорывом, – также говорится в его сообщении. – Мы видим это и благодарим Японию за ее непоколебимую солидарность с нашей страной и народом, а также за её приверженность защите жизни и международного права».

Назвав Японию «одной из самых экономически и технологически развитых стран мира», Зеленский также выразил надежду на помощь этой страны в восстановлении Украины.

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