Участники саммита о мире для Украины поддержали стремление Украины контролировать все свои АЭС

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Бургеншток, Швейцария, 16 июня (Jiji Press). Встреча в верхах, посвящённая переговорам о достижении мира в Украине, завершилась принятием совместного коммюнике, в котором выражается поддержка Украины в обретении полного контроля над своими атомными электростанциями, в том числе одной, которую захватила Россия.

Документ также призывает освободить украинских детей, похищенных Россией, и обеспечить продовольственную безопасность.

Участники Саммита мира в Украине, проходившего на швейцарском курорте Бургеншток в течение двух дней с 15 июня, обсудили мирный план, представленный Украиной, которая продолжает подвергаться нападениям со стороны России.

Они согласились продолжить переговоры с заинтересованными странами для проведения переговоров с участием как Украины, так и России.

«У нас состоялся плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен различными мнениями о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций», – говорится в коммюнике.

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