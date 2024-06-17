Участники саммита о мире для Украины поддержали стремление Украины контролировать все свои АЭС
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Бургеншток, Швейцария, 16 июня (Jiji Press). Встреча в верхах, посвящённая переговорам о достижении мира в Украине, завершилась принятием совместного коммюнике, в котором выражается поддержка Украины в обретении полного контроля над своими атомными электростанциями, в том числе одной, которую захватила Россия.
Документ также призывает освободить украинских детей, похищенных Россией, и обеспечить продовольственную безопасность.
Участники Саммита мира в Украине, проходившего на швейцарском курорте Бургеншток в течение двух дней с 15 июня, обсудили мирный план, представленный Украиной, которая продолжает подвергаться нападениям со стороны России.
Они согласились продолжить переговоры с заинтересованными странами для проведения переговоров с участием как Украины, так и России.
«У нас состоялся плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен различными мнениями о путях достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на международном праве, включая Устав Организации Объединенных Наций», – говорится в коммюнике.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Главы внешнеполитических ведомств Японии и Украины подтвердили сотрудничество
- Кисида обещает продолжать поддержку Украины
- Япония не признаёт российские выборы на оккупированных территориях Украины
- Лидеры G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины
- Мисс Япония-2024, родившаяся в Украине, отказалась от титула в связи с её отношениями с женатым мужчиной
- Япония приняла дополнительные санкции против России: запрет на ввоз российских алмазов
- Глава МИД России: обсуждение вопроса Северных территорий закончено, никаких переговоров с Японией
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями