ИНТЕРВЬЮ: Вице-министр финансов Японии рассказал о соглашении G-7 о помощи Украине

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Токио, 20 июня (Jiji Press). Недавнее соглашение «Большой семёрки» об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов стало «большим достижением», заявил вице-министр финансов Японии по международным делам Канда Масато в интервью Jiji Press 19 июня.

Переговоры начались в прошлом году, когда Япония была председателем «Большой семёрки», и «нам потребовалось около полутора лет, но мы наконец достигли соглашения», – сказал Канда, имея в виду соглашение, достигнутое на саммите «Большой семёрки» в Италии на прошлой неделе.

Япония будет активно участвовать в последующих обсуждениях, чтобы гарантировать, что кредиты будут погашены за счёт доходов от замороженных российских активов, как договорились лидеры «Большой семёрки», сказал он.

Страна «будет участвовать в кредитовании, если условия будут подходящими, – сказал он, но добавил: – Мы не можем допустить, чтобы японские кредиты использовались в военных целях».

Канда заявил, что Япония активизирует двусторонние финансовые переговоры со странами, не входящими в «Большую семёрку», из-за их быстрого экономического роста. Растущее присутствие Глобального Юга «нельзя игнорировать», сказал он.

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