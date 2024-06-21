ИНТЕРВЬЮ: Вице-министр финансов Японии рассказал о соглашении G-7 о помощи Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 20 июня (Jiji Press). Недавнее соглашение «Большой семёрки» об использовании замороженных российских активов для предоставления Украине кредитов на сумму 50 миллиардов долларов стало «большим достижением», заявил вице-министр финансов Японии по международным делам Канда Масато в интервью Jiji Press 19 июня.
Переговоры начались в прошлом году, когда Япония была председателем «Большой семёрки», и «нам потребовалось около полутора лет, но мы наконец достигли соглашения», – сказал Канда, имея в виду соглашение, достигнутое на саммите «Большой семёрки» в Италии на прошлой неделе.
Япония будет активно участвовать в последующих обсуждениях, чтобы гарантировать, что кредиты будут погашены за счёт доходов от замороженных российских активов, как договорились лидеры «Большой семёрки», сказал он.
Страна «будет участвовать в кредитовании, если условия будут подходящими, – сказал он, но добавил: – Мы не можем допустить, чтобы японские кредиты использовались в военных целях».
Канда заявил, что Япония активизирует двусторонние финансовые переговоры со странами, не входящими в «Большую семёрку», из-за их быстрого экономического роста. Растущее присутствие Глобального Юга «нельзя игнорировать», сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Главы внешнеполитических ведомств Японии и Украины подтвердили сотрудничество
- Кисида обещает продолжать поддержку Украины
- Япония не признаёт российские выборы на оккупированных территориях Украины
- Лидеры G7 подтверждают непоколебимую поддержку Украины
- Мисс Япония-2024, родившаяся в Украине, отказалась от титула в связи с её отношениями с женатым мужчиной
- Япония приняла дополнительные санкции против России: запрет на ввоз российских алмазов
- Глава МИД России: обсуждение вопроса Северных территорий закончено, никаких переговоров с Японией
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями