Руководитель NTT предлагает прекратить предоставление услуг телеграфа

Новости

Токио, 7 августа (Jiji Press). Президент Nippon Telegraph and Telephone Corp. Симада Акира заявил о необходимости прекратить предоставление услуг телеграфа внутри страны компаниями Nippon Telegraph and Telephone West Corp. и Nippon Telegraph and Telephone East Corp.

«Обсуждение вопроса о прекращении (услуг телеграфа) в какой-то момент должно быть вынесено на общественное обсуждение», – заявил Симада на пресс-конференции.

Сервисы телеграфа пострадали от резкого сокращения числа пользователей. Тем не менее, они продолжают использоваться для отправки сообщений о таких мероприятиях, как свадьбы и похороны, и для их отмены потребуется одобрение правительства.

Дополнительное положение закона о телекоммуникационном бизнесе предусматривает, что только NTT East, NTT west и KDDI Corp. имеют право предоставлять услуги пересылки телеграмм.

Ежегодное количество телеграмм, обрабатываемых группой NTT, достигло пика в 95 миллионов в 1960-х годах, когда группа называлась Nippon Telegraph and Telephone Public Corp., и резко упало на 96 процентов примерно чере 60 лет до примерно 3,8 миллиона в условиях распространения более доступных методов онлайн-коммуникации, таких как электронная почта и приложения для обмена сообщениями.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме