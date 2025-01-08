ЛДП начнёт переговоры о системе, позволяющей супругам иметь разные фамилии
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Токио, 7 января (Jiji Press). Правящая Либерально-демократическая партия Японии вскоре начнёт обсуждение вопроса о введении системы, при которой супруги смогут сохранять свою прежнюю фамилию в браке, заявил генеральный секретарь ЛДП Морияма Хироси.
ЛДП также рассмотрит возможность проведения переговоров по этому вопросу со своим партнёром по коалиции, Комэйто. Но перспективы этих обсуждений неясны, поскольку в ЛДП звучат сильные голоса, выражающие осторожность в отношении введения такой системы, в основном среди консервативных членов.
ЛДП возобновит обсуждения в рамках соответствующей рабочей группы, деятельность которой пока приостановлена.
«Мы хотим возобновить обсуждения как можно скорее, – заявил Морияма на пресс-конференции. – Проведение обсуждений с Комэйто также важно».
На пресс-конференции в прошлом месяце премьер-министр и председатель ЛДП Исиба Сигэру заявил, что он хочет, чтобы в партии чаще обсуждалась система разных фамилий и чтобы в этом вопросе был достигнут больший прогресс.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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