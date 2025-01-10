Предполагаемый глава якудза признал себя виновным в США в торговле ядерными материалами
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Нью-Йорк, 8 января (Jiji Press). Гражданин Японии, предположительно являющийся лидером организованного преступного синдиката якудза, признал себя виновным в контрабанде ядерных материалов из Мьянмы в другие страны, сообщило Министерство юстиции США.
Подсудимый, Эбисава Такэси, 60 лет, был обвинён в Соединенных Штатах в предполагаемом сговоре с антиправительственными силами в Мьянме с целью контрабанды ядерных материалов, оружия и наркотиков. Он признал обвинения в федеральном суде в Нью-Йорке.
По данным департамента, Эбисава является «лидером якудза», чья преступная сеть охватывает Японию, Таиланд и Шри-Ланку, а также другие страны. Он был арестован в апреле 2022 года после того, как обратился к тайному агенту Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) с предложением приобрести американские ракеты класса «земля-воздух» для продажи антиправительственным силам Мьянмы в обмен на продажу ядерных материалов и наркотиков.
Образцы, изъятые у Эбисавы, включали оружейный плутоний. Приговор будет вынесен 9 апреля, максимально возможное наказание – пожизненное заключение.
«DEA по-прежнему намерено неустанно преследовать любого, кто угрожает нашей национальной безопасности», – заявила его администратор Энн Милгрэм.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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