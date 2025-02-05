В Японии 44% жителей ощущают, что их затрагивает вопрос о возможности иметь разные фамилии для супругов

Новости

Токио, 4 февраля (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному Кабинетом министров 4 февраля, 44% японцев считают, что обсуждения фамилий супружеских пар могут оказать на них влияние.

Доля респондентов, заявивших, что дискуссия о фамилиях является для них чем-то личным, увеличилась на 2,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом 2022 года. Между тем, доля тех, кто заявил, что никогда не считал этот вопрос актуальным для них, составила 53,2%, снизившись на 0,9 пункта.

Рост числа тех, кто считает эту тему близкой, произошёл после того, как возможное введение избирательной системы двойных фамилий стало одним из ключевых вопросов на прошлогодних выборах руководства правящей Либерально-демократической партии, сообщил представитель Кабинета министров.

Однако, по данным агентства, в последний опрос не был включён вопрос относительно самой предлагаемой системы, поскольку эта мера выходит за рамки сферы политики Кабинета министров.

На вопрос о том, захотят ли люди использовать свои прежние фамилии на работе, если они вступят в брак и им придется сменить фамилию, 43,3% ответили утвердительно, что на 4,2% выше, чем в предыдущем опросе, и является самым высоким показателем с тех пор, как подобные вопросы впервые задавали в 2016 году.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме