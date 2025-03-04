Три номинированных на «Оскар» фильма японских режиссёров остались без награды

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Лос-Анджелес, 2 марта (Jiji Press). Все три фильма японских режиссеров, номинированные на премию «Оскар» в этом году, включая «Дневники чёрного ящика» журналистки Ито Сиори, документальный фильм о сексуальном насилии, которому она подверглась, не попали на церемонию вручения премии «Оскар».

«Анора» получила пять «Оскаров», включая «Лучший фильм», «Лучший режиссёр» и «Лучшая актриса в главной роли». Это фильм о девушке-стриптизёрше, которая влюбилась в сына русского миллиардера.

Кроме того, фильм «Бруталист», рассказывающий о еврейском архитекторе, пережившем Холокост и бежавшем в США, получил три премии «Оскар», в том числе за лучшую мужскую роль.

Тем временем «Эмилия Перес», которая была представлена ​​в 13 номинациях, победила в номинациях «Лучшая актриса второго плана» и «Лучшая оригинальная песня».

Ито, икона движения #MeToo в Японии, стала первой японской номинанткой в категории «Документальный художественный фильм».

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