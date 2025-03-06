Премьер-министр Японии Исиба и президент Италии подтвердили поддержку Украины

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Токио, 5 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Исиба Сигэру и президент Италии Серджо Маттарелла договорились, что их страны будут работать вместе, чтобы поддержать Украину и ввести санкции против России за её вторжение в Украину.

На встрече в Токио Исиба и Маттарелла также сошлись во мнении, что безопасность Евроатлантического региона и безопасность Индо-Тихоокеанского региона неразделимы.

Что касается ситуации в Восточной Азии, стороны договорились сотрудничать в ответ на гегемонистские действия Китая и ядерные и ракетные разработки Северной Кореи.

«Тесное сотрудничество между двумя странами становится всё более важным», –заявил Исиба на совместной пресс-конференции после встречи.

Маттарелла заявил, что надеется на достижение справедливого мира в Украине в соответствии с уставом Организации Объединенных Наций.

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