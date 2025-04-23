Силы самообороны Японии завершили операции по ликвидации последствий стихийных бедствий в Мьянме

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Токио, 22 апреля (Jiji Press). Министр обороны Японии Накатани Гэн сообщил, что он приказал Силам самообороны прекратить операции по ликвидации последствий стихийных бедствий в Мьянме, пострадавшей от мощного землетрясения в марте.

Накатани заявил на пресс-конференции, что число пациентов, связанных с землетрясением, существенно снизилось по сравнению с ситуацией раньше.

Транспортный самолет Сил самообороны C-130 доставил 2,5 тонны предметов первой необходимости японской медицинской бригаде в Мьянме после прибытия в аэропорт Мандалай 9 апреля. С тех пор самолёт оставался там для сбора информации.

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