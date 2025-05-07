30% людей, состоящих в фактическом браке, не хотят менять фамилию в случае оформления брака
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Токио, 6 мая (Jiji Press). Согласно опросу, проведенному частной группой, около 30 процентов людей, состоящих в фактическом браке в Японии, не подали заявление на регистрацию брака, поскольку они сами или их партнёры не хотят менять свои фамилии.
Между тем, по данным опроса, почти половина таких людей готовы подать заявление, если в стране будет введена система, разрешающая супругам использовать разные фамилии.
Поскольку предыдущий опрос группы показал, что 2% людей в возрасте от 20 до 50 лет в Японии состоят в фактическом браке, по оценкам, 587 000 человек ждут введения такой системы независимых фамилий.
Последний опрос был проведен в конце марта исследовательской фирмой по заказу группы под названием Asuniwa, которая выступает за систему возможности сохранения прежней фамилии при вступлении в брак. В опросе приняли участие около 530 человек в возрасте от 20 до 50 лет, как состоящих, так и не состоящих в браке, женатых, а также состоящих в фактических браках.
В качестве причин, почему состоящие в фактическом браке не регистрируют его официально, 28,9% респондентов, состоящих в таких отношениях, указали, что они или их партнёры не хотят менять свою фамилию, 23,3% заявили, что не чувствуют необходимости регистрировать свои отношения, а 14,5% сказали, что не хотят, чтобы их считали членами семьи их партнёра.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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