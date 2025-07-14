Правящие и оппозиционные партии Японии обсуждают систему, позволяющую супругам иметь разные фамилии

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Токио, 13 июля (Jiji Press). Высокопоставленные должностные лица правящей и оппозиционных партий Японии обсудили в телевизионной программе 13 июля, за неделю до важных парламентских выборов, вопрос о том, следует ли вводить в стране систему, позволяющую супругам иметь разные фамилии.

«Необходимо тщательное обсуждение этого вопроса, поскольку он затрагивает концепцию семьи», – заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Морияма Хироси.

Генеральный секретарь главной оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Огава Дзюнъя озвучил позицию партии, которая намерена принять законопроект, разрешающий супружеским парам иметь разные фамилии, на внеочередной сессии парламента, которая, как ожидается, соберётся осенью.

«Мы надеемся создать общество, которое предоставит возможности выбора», –сказал он.

Вопрос о том, следует ли Японии вводить эту систему, считается одним из главных вопросов на выборах в Палату советников, верхнюю палату парламента, которые состоятся 20 июля.

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