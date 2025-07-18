2025 POLLS: японские партии разошлись во мнениях по гендерным вопросам

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Токио, 17 июля (Jiji Press). Политические партии Японии разделились по таким вопросам, как целесообразность введения в стране системы, позволяющей супругам иметь разные фамилии, и гендерное равенство в преддверии выборов 20 июля в Палату советников, верхнюю палату парламента.

На очередной сессии этого года, которая продлилась до 22 июня, парламент впервые за 28 лет обсудил возможную систему разных фамилий для супружеских пар.

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