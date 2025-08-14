Корабли Сил самообороны Японии впервые обеспечивали охрану британского авианосца

Новости

Токио, 13 августа (Jiji Press). Корабли Морских сил самообороны Японии впервые выполняли задачу охраны авианосца Королевских ВМС Великобритании в соответствии с законами страны о национальной безопасности, сообщило Министерство обороны.

Великобритания стала третьей страной, получившей такую защиту со стороны судов Сил самообороны, после США и Австралии.

По словам представителя министерства, в последние годы Япония и Великобритания укрепляют связи в сфере безопасности, что «демонстрирует возможность ещё более тесного сотрудничества».

Силы самообороны провели совместные учения в западной части Тихого океана с ВМС США, Великобритании, Австралии, Испании и Норвегии, которые продолжались девять дней, до 12 августа. В ходе учений эсминцы Сил самообороны «Кага» и «Тэрудзуки» сопровождали корабль «Принс оф Уэлс» Королевских ВМС Великобритании и другие корабли по запросу британской стороны.

В 2017 году Силы самообороны начали операции по защите военных кораблей и самолётов других стран в мирное время на основании законов о национальной безопасности.

