Кабинет Такаити приступит к работе сегодня вечером

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press) – 219-я чрезвычайная сессия парламента была созвана 21 октября на 58-дневный период до 17 декабря. Либерально-демократическая партия достигла соглашения о создании коалиционного правительства с партией Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии), которая заменит партию Комэйто в качестве партнера ЛДП. Председатель ЛДП Санаэ Такаити была избрана 104-м премьер-министром Японии в ходе голосования на пленарных заседаниях палаты представителей, самой важной нижней палаты парламента, и палаты советников, верхней палаты, состоявшихся в начале второй половины дня. Такаити сменила на этом посту Сигэру Исибу, объявившего об отставке. Кабинет Такаити приступит к работе вечером того же дня. Впервые в истории женщина становится премьер-министром.

Такаити была избрана председателем ЛДП 4 октября. Утром 21 октября она приняла участие в заседании руководства ЛДП и провела финальную подготовку к назначению новых министров. Минору Кихара, 56 лет, бывший министр обороны, был назначен на ключевой пост генерального секретаря кабинета министров. Такаити назначит на пост министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, 70 лет, бывшего генерального секретаря партии, с которым она соперничала на выборах председателя партии. Синдзиро Коидзуми, 44 года, нынешний министр сельского, лесного и рыбного хозяйства, переводится на пост министра обороны, а Ёсимасу Хаяси, 64 года, генеральный секретарь кабинета министров, – на пост министра внутренних дел и коммуникаций.

Рёсэй Акадзава, 64 года, нынешний министр по экономическому возрождению, переходит на пост министра экономики, торговли и промышленности. Кэнва Судзуки, 43 года, депутат палаты представителей, займет пост министра сельского, лесного и рыбного хозяйства. Хироси Хирагути, 77 лет, депутат палаты представителей, и Ёсио Макино, 66 лет, депутат палаты советников, также впервые войдут в кабинет министров.

Такаити выразила намерение активно назначать женщин на руководящие должности. Она планирует назначить Сацуки Катаяму, 66 лет, бывшего министра по региональному развитию, на пост министра финансов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме