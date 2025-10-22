Такаити Санаэ, первая женщина на посту премьер-министра Японии, формирует правительство

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press). Такаити Санаэ, председатель правящей Либерально-демократической партии Японии, представила свой кабинет министров в качестве первой в истории страны женщины на посту премьер-министра, сформировав коалиционное правительство с Ниппон исин но кай (Японская инновационная партия), новым партнером ЛДП.

После того, как ранее во вторник 64-летняя Такаити была выдвинута парламентом страны на пост премьер-министра, она провела церемонию вступления в должность и церемонию аттестации министров своего кабинета в императорском дворце, в ходе которой она провела церемонию инаугурации своего кабинета.

«Это кабинет министров, нацеленный на принятие решений и достижение прогресса», – заявила Такаити на пресс-конференции в офисе премьер-министра.

На состоявшемся позднее первом заседании кабинета министров она поручила соответствующим министрам разработать экономические меры.

После встречи с лидером партии Ниппон исин-но кай Ёсимурой Хирофуми, который также является губернатором западной префектуры Осака, в офисе премьер-министра ранее 21 октября Такаити определилась с составом членов своего кабинета.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме