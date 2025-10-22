«Первый джентльмен» Японии обещает поддерживать новую премьер-министра Такаити

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press). После избрания Такаити Санаэ на пост премьер-министра Японии она стала первой женщиной на этом посту, а её муж – первым в стране супругом премьер-министра, или «первым джентльменом».

73-летний Ямамото сообщил Jiji Press по телефону, что он «рад» избранию своей жены премьер-министром. Он добавил, что они с женой будут ещё внимательнее относиться к здоровью друг друга. «Я поддержу её как скромный, “непубличный” муж», – сказал он.

Ямамото прослужил восемь сроков в качестве депутата Палаты представителей с момента своего первого избрания в нижнюю палату парламента в 1990 году. И Ямамото, и Такаити принадлежали к фракции Либерально-демократической партии, возглавляемой бывшим премьер-министром Мори Ёсиро.

В 2004 году, после того как Такаити потеряла место в нижней палате парламента, Ямамото сделал ей предложение по телефону, сказав: «Я могу готовить для тебя вкусные блюда всю жизнь, потому что у меня есть лицензия повара». В том же году они поженились и стали законодательными парами после того, как Такаити вернула себе место на выборах в нижнюю палату парламента в 2005 году.

Сейчас пара живёт в общежитии для депутатов нижней палаты парламента в токийском районе Акасака. Зная, что Такаити не очень хорошо готовит, Ямамото сказал ей: «Кухня – моя крепость, так что тебе не обязательно туда заходить».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме