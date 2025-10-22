[Видео] Премьер-министр Такаити Санаэ получает утверждение в должности от императора
Председатель ЛДП Такаити Санаэ (64) была назначена 104-м премьер-министром на внеочередной сессии парламента, созванной 21-го числа. Она стала первой женщиной, занявшей этот пост. На этих кадрах видно, как премьер-министр Такаити Санаэ получает подтверждение назначения от императора. Бывший премьер-министр Исиба Сигэру находится в центре, церемония прошла в зале Мацу-но-ма императорского дворца во второй половине дня 21 октября (предоставлено Управлением императорского двора) [Видеоцентр Jiji Press]
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
