Полицейские подтвердили, что всё самодельное оружие стрелявшего в Абэ Синдзо было летальным
Нара, 6 ноября (Jiji Press). Все семь пистолетов, которые изготовил Ямагами Тэцуя, обвиняемый в убийстве бывшего премьер-министра Японии Абэ Синдзо, оказались смертельными, сообщил свидетель из полиции в окружном суде Нары.
Свидетелем выступил научный сотрудник судебно-медицинской лаборатории полицейского управления префектуры Нара, который проводил анализ самодельного оружия.
В ходе шестого судебного заседания по делу Ямагами были продемонстрированы видеозаписи испытательных стрельб, проведенных во время осмотра оружия, при этом 45-летний обвиняемый без всякого выражения смотрел на монитор.
По словам свидетеля, в то время как в обычном оружии порох воспламеняется при ударе по детонатору курком, в оружии Ямагами используется электричество.
Мощность самодельного оружия рассчитывалась на основе веса пули и её скорости в ходе испытательных стрельб, и результаты «намного превзошли» уровни, необходимые для ранения или убийства человека, сообщил очевидец.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
