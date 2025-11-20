Сокращение численности депутатов: сначала установить сроки и масштабы – генсек ЛДП Сузуки отрицает откладывание

Новости

Токио, 18 ноября (Jiji Press) – Генеральный секретарь Либерально-демократической партии Сузуки Сюнъити в интервью информационному агентству Jiji Press заявил, что на нынешней сессии парламента намерен добиться принятия законопроекта, определяющего общие рамки пересмотра численности депутатов Палаты представителей, согласованного с Партией обновления Японии. Он также подчеркнул, что не намерен откладывать сокращение мест. Основные моменты интервью следующие.

— Как вы планируете реализовать 10-процентное сокращение мест в Палате представителей?

Этот вопрос следует доверить дискуссиям в штабе партии по реформе политической системы и координационном органе с Партией обновления. Сначала необходимо провести обсуждения в координационном органе о том, затронет ли сокращение только пропорциональное представительство или также одномандатные округа.

— Стремитесь ли вы к принятию законопроекта еще на нынешней сессии парламента?

То, что должно быть прописано в законопроекте о внесении в парламент и достижении его принятия на нынешней сессии, это как минимум сроки реализации, масштабы сокращения и другие основные элементы, ведущие к 10-процентному сокращению. Добиться понимания различных партийных фракций и принять детальный законопроект в завершенном виде за оставшийся месяц сессии, которая должна завершиться 17 декабря, будет реалистически сложно. Скорее, для уверенной реализации сокращения сначала нужно создать закон, который зафиксирует основные параметры. Учитывая, что окончательные данные национальной переписи населения появятся осенью следующего года, будет проведено тщательное обсуждение с различными партиями.

По данным опросов общественного мнения, поддержка сокращения численности депутатов высока. Лидер Конституционно-демократической партии Нода Ёсихико когда-то выступал за сокращение на 45 мест. Думаю, в принципе он занимает поддерживающую позицию. Постараемся внимательно получить согласие многих фракций и наверняка реализовать это.

— О четком указании сроков.

Это важно. Иначе дело может растянуться. Я не собираюсь откладывать это на потом и позволить всему закончиться ничем.

— Что вы будете делать для восстановления влияния партии?

Одной из причин серьезного поражения на выборах стала проблема невнесения данных в отчеты о политических средствах. Больше такого не допустим. В итогах выборов в Палату советников также отмечалось, что позиция ЛДП стала непонятной. В преддверии 70-летия партии будет разработана партийная концепция. Хотим прояснить нашу позицию и идеалы с мыслью о том, что даже к 100-летию партия должна быть нужна народу и вызывать доверие.

— Как вы будете соблюдать баланс между активной бюджетной политикой и бюджетной дисциплиной?

Если государство не возглавит инвестиции в растущие отрасли, такие как полупроводники и квантовые технологии, есть опасность, что мы столкнемся с такой же стагнацией, как в последние 30 лет. Противоположность «сторонникам бюджетной дисциплины» — это не «сторонники активной бюджетной политики», а «сторонники расточительной бюджетной политики». Премьер-министр Такаити Санаэ объявила о создании нового многолетнего показателя для базового бюджетного баланса. Инвестировать туда, куда нужно инвестировать, и одновременно соблюдать бюджетную дисциплину через эту цель — вполне реально.

ЛДП и ее новый коалиционный партнер, Ниппон Исин-но Кай (Партия инноваций Японии) , договорились о сокращении количества мест в Палате представителей на 10 процентов. В настоящее время в нижней палате 465 мест — 289 мест в одномандатных округах и 176 мест пропорционального представительства.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме