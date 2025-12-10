Премьер-министр Такаити стремится законодательно определить использование добрачной фамилии

Новости

Токио, 9 декабря (Jiji Press). Премьер-министр Японии Такаити Санаэ выразила готовность разработать законодательство, которое придаст юридическую силу использованию добрачных фамилий.

Выступая перед Бюджетным комитетом Палаты представителей, нижней палаты парламента, Такаити заявила, что она «рассмотрит необходимые вопросы в тесном сотрудничестве с правящей коалицией» Либерально-демократической партии и Японской инновационной партии (Нихон исин-но кай).

Отвечая на вопрос депутата от ЛДП Сибаямы Масахико, Такаити заявила, что признание права на использование добрачных фамилий теми, кто сменил фамилию в связи с браком, «уменьшит число граждан, испытывающих неудобства в общественной жизни». Она добавила, что систематизация использования таких фамилий усилит этот эффект.

Такаити заявила, что политика правительства, направленная на «снижение уровня обеспокоенности и проблем при одновременном укреплении взаимопонимания и сотрудничества» в дипломатических отношениях с Китаем, не претерпела никаких изменений после её парламентских заявлений о возможном инциденте с Тайванем. «Мы будем внимательно следить за ситуацией и принимать соответствующие меры», – сказала она.

На заседании бюджетного комитета министр обороны Коидзуми Синдзиро прокомментировал недавний инцидент, когда китайский военный самолет направил радар на истребители Сил самообороны Японии.

