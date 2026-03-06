Япония рассматривает возможность легализации использования фамилий, имевшихся до вступления в брак

Новости

Токио, 5 марта (Jiji Press). Правительство Японии рассматривает возможность включения в свой шестой базовый план по гендерному равенству политики, легализующей использование только первоначальных фамилий для лиц, сменивших фамилию в связи с браком.

Данная политика основана на указаниях премьер-министра Такаити Санаэ, данных соответствующим министрам.

Ожидается, что шестой план будет одобрен кабинетом министров в конце этого месяца. Правительство рассматривает возможность внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение текущей парламентской сессии.

Основное внимание будет уделено кругу ситуаций, в которых допускается использование исключительно оригинальных фамилий, без использования фамилии в браке.

Несмотря на постепенное расширение использования фамилий, имевшихся до брака, по-прежнему существует множество ситуаций, требующих как первоначальной, так и зарегистрированной в браке фамилии, что создаёт неудобства для многих людей.

