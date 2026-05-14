Правительство Японии пока не может внести законопроект об использовании добрачной фамилии
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 13 мая (Jiji Press). Стало известно, что правительство Японии во время текущей парламентской сессии воздержится от внесения законопроекта о легализации использования фамилий, имевшихся до брака, после заключения брака.
По данным правительственных источников, комитеты обеих палат парламента Японии, которые должны рассматривать законопроект о фамилиях, в настоящее время заняты рассмотрением законопроектов о создании национального разведывательного совета и пересмотре закона о содействии экономической безопасности.
Администрация премьер-министра Такаити Санаэ также хочет, чтобы парламент уделил приоритетное внимание принятию запланированного законопроекта, инициированного депутатами, о введении штрафных санкций за уничтожение японского флага до окончания текущей сессии в июле.
Правящая Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции, Японская инновационная партия, настаивают на легализации использования фамилий, данных при рождении, причём Такаити особенно склонна разрешить вступившим в брак людям указывать эти фамилии отдельно в официальных документах.
Однако некоторые члены ЛДП, выступающие за избирательную систему разных фамилий для супружеских пар, выступают против этого законопроекта, утверждая, что он не решит проблему коренным образом. Другие выражают опасения по поводу возможной путаницы, возникающей из-за того, что фамилии в официальных документах не совпадают с фамилиями, указанными в семейных реестрах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Движение за возможность не менять фамилию после вступления в брак: история использования фамилий в Японии и рекомендации ООН
- «Проблема Сато»: при сохранении нынешней системы одной фамилии для обоих супругов через 500 лет все японцы будут носить фамилию Сато
- Лидер японского бизнеса призывает разрешить сохранение прежней фамилии при вступлении в брак
- Против запрета на разные фамилии для супругов в Японии будут поданы новые иски
- Большинство японцев выступает за введение раздельных фамилий для супружеских пар
- Токийский суд не позволил супругам зарегистрироваться под разными фамилиями
- Около половины студентов хотели бы, чтобы супруги могли иметь разные фамилии после вступления в брак
- Рабочая группа Либерально-демократической партии Японии по вопросам различных фамилий супругов провела первое заседание
- Общественная поддержка возможности супругам выбирать разные фамилии: «за» 70,6%, «против» – 14,4%
- История принципа «одна семья – одна фамилия» в Японии
- Вердикт о конституционности правила «одна семья – одна фамилия» как зеркало японского взгляда на ячейку общества
- Японские граждане призывают правительство признать двойные фамилии
- Японская семья: сознание меняется, порядок остаётся
- Устаревший Гражданский кодекс Японии и проблемы незарегистрированных граждан