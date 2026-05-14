Правительство Японии пока не может внести законопроект об использовании добрачной фамилии

Токио, 13 мая (Jiji Press). Стало известно, что правительство Японии во время текущей парламентской сессии воздержится от внесения законопроекта о легализации использования фамилий, имевшихся до брака, после заключения брака.

По данным правительственных источников, комитеты обеих палат парламента Японии, которые должны рассматривать законопроект о фамилиях, в настоящее время заняты рассмотрением законопроектов о создании национального разведывательного совета и пересмотре закона о содействии экономической безопасности.

Администрация премьер-министра Такаити Санаэ также хочет, чтобы парламент уделил приоритетное внимание принятию запланированного законопроекта, инициированного депутатами, о введении штрафных санкций за уничтожение японского флага до окончания текущей сессии в июле.

Правящая Либерально-демократическая партия и её партнёр по коалиции, Японская инновационная партия, настаивают на легализации использования фамилий, данных при рождении, причём Такаити особенно склонна разрешить вступившим в брак людям указывать эти фамилии отдельно в официальных документах.

Однако некоторые члены ЛДП, выступающие за избирательную систему разных фамилий для супружеских пар, выступают против этого законопроекта, утверждая, что он не решит проблему коренным образом. Другие выражают опасения по поводу возможной путаницы, возникающей из-за того, что фамилии в официальных документах не совпадают с фамилиями, указанными в семейных реестрах.

