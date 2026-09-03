В Японии начали проводить мероприятия знакомств для людей с одинаковыми фамилиями

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Токио, 2 сентября (Jiji Press). Поскольку в Японии пока медленно внедряется система, позволяющая супругам иметь разные фамилии, мероприятия по подбору партнёров с одинаковой фамилией стали своего рода способом обойти проблему изменения фамилии при заключении брака в соответствии с действующими в стране правилами.

С марта организация Asuniwa, выступающая за возможность выбора фамилии в браке, и крупный поставщик услуг по подбору партнёров для брака IBJ Inc. совместно организуют подобные мероприятия. Каждое мероприятие проводится с очередной фамилией.

К концу мая в Токио было проведено четыре мероприятия, в которых приняли участие около 50 человек в возрасте от 20 до 39 лет. В июне, по словам организаторов, первое онлайн-мероприятие привлекло 14 участников с фамилией Судзуки со всей страны.

Отзывы участников были положительными, один из них сказал, что ему понравилось обсуждать схожий опыт, связанный с очень распространённой фамилией.

Однако организовать мероприятия для людей с редкими фамилиями непросто.

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