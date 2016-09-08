明仁天皇表明“生前退位”意向、日本选手在里约奥运收获历史最多奖牌……，请看2016年8月日本要闻回顾。

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内阁批准了规模达28.1万亿日元的政府经济刺激计划。其中包括用于为儿童保育人员和医疗护理人员加薪的预算，以及对磁悬浮中央新干线提供的资金支持，以期最快提前8年全线通车。

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安倍晋三首相8月3日改组了内阁。这是第3次安倍内阁的第二次改组。以财相、总务相、外相、国土交通相、官房长官等要职为中心，全部19名阁僚中有8人留任。新阁僚中，有出任防卫相的自民党政务调查会会长稻田朋美及出任经济产业相的世耕弘成等。

朝鲜试射了两发推测为“芦洞”导弹的弹道导弹，其中一发掉落到了秋田县男鹿半岛以西250公里处的日本专属经济区（EEZ）。日本政府因没有把握导弹发射迹象而未能发布“摧毁措施命令”。有鉴于此，日本从8日起将持续执行“摧毁措施命令”，以构建能够常态化迎击的态势。

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（当地时间3日）在巴西里约热内卢召开的国际奥林匹克委员会（IOC）全会上，表决通过了滑板、冲浪、攀岩、棒垒球和空手道5个运动项目进入2020年东京奥运会。

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广岛原子弹轰炸迎来71周年。广岛市市长松井一实在当天的和平纪念仪式上发表“和平宣言”，其中提到了5月美国总统奥巴马的来访，并要求世界各国领导人前来访问原子弹轰炸地。9日，在长崎举行的祈愿和平纪念仪式上，该市市长田上富久呼吁要为实现无核武世界而集聚各方智慧。

美国总统奥巴马访问广岛：相关报道汇编

（当地时间5日）里约奥运开幕。开幕式上的表演回顾了巴西的历史，其中还包括了日裔巴西移民的内容。

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宫内厅公布了明仁天皇的视频讲话。明仁天皇表示，“在考虑到身体逐渐衰弱时，我担忧或难以像以往那样，全身心地完成象征天皇的公务”，向日本国民表明了“生前退位”的强烈意向。

天皇陛下“生前退位”的意向及其现实可能性的展望

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岸田文雄外相在外务省召见中国驻日大使程永华，就中国公务船从5日起连日侵入冲绳县尖阁诸岛（钓鱼岛——译注）一带领海表示抗议。从上旬开始还有200余艘中国渔船在周围海域作业。另外，11日发生了中国渔船与希腊船只相撞沉没事件，6名船员得到海上保安厅巡逻船求助。

政府公开了在尖阁诸岛（钓鱼岛）周围海域活动的中国公务船和渔船的视频

尖阁诸岛、西南诸岛岛链、西太平洋——日中最前线与通向未来之路

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岸田文雄外相和韩国外相尹炳世举行了电话会谈。基于去年年底的日韩慰安妇问题共识，就旨在支援原从军慰安妇而设立的“和解·治愈财团”事业内容上与韩国政府取得广泛一致。24日内阁批准日本政府向财团提供10亿日元资金援助，两国一致同意财团为原慰安妇生存者支付每人约1亿韩元的现金。

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杰尼斯事务所宣布，其旗下的人气偶像团体SMAP将于12月31日解散。

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日本迎来第71个“终战之日”。政府在东京都千代田区的日本武道馆举行了全国战亡者追悼仪式。明仁天皇发表致辞，连续二年提到对二战进行“深刻反省”。

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（当地时间21日）里约奥运闭幕。日本运动员代表团获得了41枚奖牌（金12、银8、铜21），为历史最多。在闭幕式上，奥运会旗交接给了2020年奥运主办地东京。

安倍首相夫人昭惠在脸书上透露，她访问了夏威夷珍珠港。官房长官菅义伟在记者会上表示，这是一次私人访问，安倍首相“完全没有”正式访问计划。

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大阪维新会在大阪市举行临时大会，决定将党名改为“日本维新会”。该名称是桥下彻于2012年为进军国家政坛而成立的政党的党名，此次予以恢复，具有消除现名称的地方色彩之用意。

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时隔一年零五个月，岸田文雄外相与中国外长王毅、韩国外长尹炳世在东京举行了会谈。鉴于朝鲜在这天早晨向日本海发射了潜射弹道导弹（SLBM），三国外长一致要求朝鲜克制挑衅行为。

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总务省公布的7月份消费者物价指数（CPI，生鲜食品除外）为99.6，较上年同期下降0.5%，连续5个月下滑。这是3年零4个月来的最大跌幅。

鹿儿岛县知事三反园训与九州电力公司的瓜生道明社长会面，要求立即暂停川内核电站的运转，对核电站周围的活断层进行调查，并重新检查相关设备。三反园训在7月举行的知事选举中，承诺摆脱核电而当选。

川内核电站重启与核电的未来

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由日本主导的第六届非洲开发会议（TICAD）在肯尼亚首都内罗毕举行。安倍首相承诺，日本未来三年将在非洲各国投资300亿美元，展示了“自由开放的印度太平洋战略”，重视连接亚非的太平洋和印度洋的安全保障，以此牵制中国。

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第10号台风“狮子山”登陆东北地区的太平洋沿岸，这在气象观测史上尚属首次。在北海道和青森、岩手两县，大雨造成河流决堤、房屋浸水等重大灾害。岩手县警察局称，岩泉町因小本川泛滥，31日町内的一处老人院有9人遇难。

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东京都知事小池百合子宣布，筑地（水产批发）市场原订11月搬迁至丰洲（中央区）的计划将延期实施，这是因为丰洲的土壤安全尚未得到充分确认而做出的判断。新的搬迁时期，将依据明年1月的地下水检测结果而定。

日本最大炼油商JX控股公司与同行业第三大企业东燃通用石油公司宣布，双方就合并事宜达成了最終协议。新公司将以“JXTG控股”的名称，于2017年4月正式启动。