L’empereur Akihito exprime son désir d’abdiquer dans un message vidéo, le Japon gagne un nombre record de médailles aux Jeux olympiques d’été à Rio de Janeiro, la nouvelle gouverneur de Tokyo annonce le report du déménagement du marché aux poissons de Tsukiji : retour sur les évènements marquants du mois d’août 2016.

Mardi 2

Le gouvernement approuve un plan de relance de 28 100 milliards de yens, comprenant des augmentations de salaire pour les employés de garderies d’enfants et de maisons de retraite, ainsi que des fonds pour accélérer le projet d’une ligne de train à grande vitesse Maglev entre Nagoya et Osaka afin qu’elle soit achevée au plutôt en 2037, soit 8 ans d’avance sur le projet initial.

Accroître la participation des femmes à la vie économique

Mercredi 3

Le Premier ministre Abe Shinzô remanie le gouvernement. Huit membres conservent leurs postes. Inada Tomomi est nommée ministre de la Défense et Sekô Hiroshige ministre de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie.

La Corée du Nord lance deux missiles balistiques à moyenne portée Nodong, dont un qui s’abîme dans la zone économique exclusive du Japon, à 250 kilomètres à l’ouest de la préfecture d’Akita. L’ordre d’abattre les missiles n’a pas été donné car le gouvernement japonais n’a pas pu détecter leur lancement. Le 8 août, les Forces d’autodéfense reçoivent l’ordre d’être prêt à intercepter des missiles à tout moment.

Corée du Nord : la Chine est la cible de ses provocations

Lors de la 129e session du Comité international olympique à Rio de Janeiro, cinq nouveaux sports sont ajoutés au programme des Jeux olympiques d’été en 2020 à Tokyo : baseball-softball, karaté, surf, skateboard et escalade.

Vendredi 5

La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’été de 2016 est tenue à Rio de Janeiro. La délégation japonaise est composée d’un total de 338 athlètes en compétition dans 30 sports. Le décathlonien Ushiro Keisuke porte le drapeau japonais lors de la parade des nations.

La cérémonie d’ouverture des JO de Rio raconte l’histoire du Brésil, notamment l’arrivée d’immigrants japonais dans le pays. (Jiji Press)

Samedi 6

Une cérémonie est tenue à Hiroshima pour commémorer les 71 ans depuis le largage de la bombe atomique sur la ville. Le maire d’Hiroshima Matsui Kazumi mentionne dans son discours la visite du président américain Barack Obama en mai, invitant les autres dirigeants du monde à se rendre à la ville. Nagasaki tient une cérémonie commémorative le 9 août.

Le président Obama à Hiroshima : une visite très attendue

Lundi 8

L’empereur Akihito exprime son désir d’abdiquer dans un message vidéo : « quand je vois ma forme physique décliner progressivement, je m’inquiète de la difficulté à remplir pleinement mes fonctions en tant que symbole de la nation comme je l’ai fait jusqu’à présent. »

L’empereur du Japon pourra-t-il abdiquer ?

Mardi 9

Le ministre des Affaires étrangères Kishida Fumio convoque l’ambassadeur de Chine Cheng Yonghua pour protester contre les incursions répétées depuis le 5 août de navires chinois près des îles Senkaku. Plus de 200 navires, y compris des navires de la garde côtière chinoise, sont entrés dans la zone contiguë, qui s’étend au-delà des eaux territoriales japonaises. Le 11 août, la garde côtière du Japon sauve six membres d’équipage d’un bateau de pêche chinois qui avait coulé après une collision avec un cargo grec.

Le gouvernement japonais a publié une vidéo montrant les navires chinois autour des îles Senkaku.

Pourquoi la Chine fait-elle des incursions répétées dans les eaux territoriales japonaises ?

Vendredi 12

Le ministre japonais des Affaires étrangères tient une conférence téléphonique avec son homologue sud-coréen Yun Byung-se. Ils parviennent à un accord de principe sur la création d’une fondation pour soutenir les anciennes femmes de réconfort, sur la base de l’accord conclu entre les deux pays à la fin de l’année 2015. Le 24 août, le gouvernement japonais décide de faire un don de 1 milliard de yens à la fondation et les deux pays conviennent que chacune des femmes survivantes recevra 100 millions de wons (10 millions de yens, environ 873 000 euros).

Dimanche 14

L’agence artistique Johnny & Associates annonce que le groupe de musique masculin SMAP va se séparer le 31 décembre 2016.