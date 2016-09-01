「生前退位」を巡る天皇陛下のお気持ち表明、リオ五輪から東京五輪への引き継ぎなど、2016年8月の日本の出来事を振り返る。

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政府が事業規模28兆1000億円の経済対策を閣議決定。「未来への投資」を掲げ、保育士・介護職員の給与引き上げやリニア中央新幹線全線開業の最大8年前倒しなどを盛り込んだ。

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安倍晋三首相が内閣改造を行った。全閣僚19人のうち8人が留任。稲田朋美防衛相、世耕弘成経産相らが新たに入閣した。

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北朝鮮が中距離弾道ミサイル「ノドン」とみられるミサイル2発を発射し、1発が秋田沖250キロメートルの日本の排他的経済水域（EEZ）内に落下した。日本政府は発射の兆候をつかめず、ミサイル破壊措置命令を出せなかったため、8日から常時発令状態を維持することになった。

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（現地時間3日）国際オリンピック委員会（IOC）はブラジル・リオデジャネイロで開いた総会で、2020年東京五輪の追加種目として大会組織委員会が提案した野球・ソフトボール、空手など5競技の実施を承認した。

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広島への原爆投下から71年。広島市の松井一実市長は6日、平和記念式典の「平和宣言」の中で、5月のオバマ米大統領訪問に言及し、各国指導者に被爆地を訪問するよう要請した。9日には、長崎で平和祈念式典が開かれ、田上富久市長は核廃絶に向けて「英知の結集を」と呼びかけた。

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（現地時間5日）リオデジャネイロ五輪が開幕。開会式では、広島への原爆投下の時間帯に日系ブラジル移民をテーマにした演出があった。

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宮内庁が天皇陛下のビデオメッセージを公開。陛下は「次第に進む身体の衰えを考慮する時、これまでのように、全身全霊をもって象徴の務めを果たしていくことが、難しくなるのではないかと案じています」として、「生前退位」の意向を強くにじませたお気持ちを示された。

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岸田文雄外相が中国の程永華駐日大使を外務省に呼び、中国公船が5日から沖縄県・尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返していることに抗議した。周辺海域では上旬から200隻以上の中国漁船も操業し、11日に1隻がギリシャ船と衝突して沈没。乗組員6人を海上保安庁の巡視船が救助した。

政府は9日、尖閣諸島周辺で活動する中国の公船と漁船の動画を公開した

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岸田文雄外相と韓国の尹炳世（ユン・ビョンセ）外相が電話で会談。2015年末の日韓合意に基づき、韓国政府が元従軍慰安婦を支援するために設立した「和解・癒やし財団」の事業内容で大筋合意した。24日には日本政府が財団への10億円の拠出を閣議決定し、両国は財団が元慰安婦の生存者に1人当たり1億ウォン（約1000万円）程度の現金を支給することで合意した。

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人気アイドルグループ「SMAP」が12月31日に解散することを、所属するジャニーズ事務所が発表した。

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71回目の「終戦の日」を迎え、全国戦没者追悼式が東京都千代田区の日本武道館で開かれた。天皇陛下はお言葉の中で、昨年に続き「さきの大戦に対する深い反省」に言及された。

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（現地21日）リオ五輪が閉幕。日本選手団は史上最多41個（金12・銀8・銅21）のメダルを獲得した。閉会式では2020年大会開催地の東京に五輪旗が引き継がれた。

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安倍首相夫人の昭恵さんが、ハワイの真珠湾を訪問したことをフェイスブックで明らかにした。菅義偉官房長官は記者会見で、「訪問は私的なもの」とした上で、首相の訪問予定は「全くない」と述べた。

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おおさか維新の会は、大阪市で開いた臨時党大会で、「日本維新の会」への党名変更を決めた。橋下徹前代表らが2012年に国政政党として結成した時の名称を復活させ、地域色を払拭（ふっしょく）する狙い。

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岸田文雄外相と中国の王毅外相、韓国の尹炳世外相が、東京都内で1年5カ月ぶりに会談。北朝鮮がこの日早朝に日本海で潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）を発射したことを受け、同国に自制を求めることで一致した。

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総務省が公表した7月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総合指数（2015年平均＝100）が99.6となり、前年同月比で0.5%下落した。5カ月連続のマイナスで、3年4カ月ぶりの下げ幅となった。

三反園訓（みたぞの・さとし）鹿児島県知事は九州電力の瓜生道明社長と面会し、川内原発を即座に一時停止して、原発周辺の活断層の調査や設備の再点検を行うよう要請した。同知事は7月の知事選で、脱原発を掲げて当選した。

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安倍首相はナイロビで開かれたアフリカ開発会議（TICAD）で、日本が3年間で官民総額300億ドル（約3兆円）をアフリカ諸国に投資すると表明。アジアとアフリカをつなぐ太平洋とインド洋の安全保障を重視する「自由で開かれたインド太平洋戦略」を示し、中国をけん制した。

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大型の台風10号が、観測史上初めて東北地方の太平洋側に直接上陸。北海道と青森、岩手両県で大雨による河川の堤防決壊、家屋の浸水など大きな被害が出た。岩手県警によると、岩泉町では小本（おもと）川が氾濫し、31日には町内の高齢者グループホームでの入所者9人の遺体が発見された。

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東京都の小池百合子知事は、11月に予定していた築地市場（中央区）の豊洲市場（江東区）への移転を延期すると発表した。豊洲の土壌の安全性確認などが不十分と判断した。新たな移転時期は、地下水のモニタリング結果が出る来年1月以降に決定する。

石油元売り最大手のJXホールディングスと同3位の東燃ゼネラル石油が経営統合で最終合意したと発表した。2017年4月に統合した新会社「JXTGホールディングス」を発足する。