El Emperador Akihito expresó su deseo de abdicar en un videomensaje y Japón obtuvo un récord de medallas en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mes de agosto en Japón.

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El Gobierno aprueba un paquete de estímulos económicos de 28 billones de yenes. Esta partida presupuestaria complementaria incluye el pago de aumentos para los cuidadores que trabajan con niños y ancianos, así como financiación para acelerar el fin de las obras del servicio de tren de levitación magnética de alta velocidad que circulará entre Tokio y Osaka en un plazo de ocho años.

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El primer ministro Abe Shinzō renueva su gabinete. Ocho miembros mantienen sus carteras, mientras que entre los nuevos rostros están Inada Tomomi como ministra de Defensa y Sekō Hiroshige como ministro de Economía, Comercio e Industria.

Corea del Norte lanza dos misiles balísticos Nodong de alcance medio, uno de los cuales cae en una zona económica exclusiva de Japón, a 250 kilómetros al oeste de la prefectura de Akita. El Gobierno de Japón no pudo detectar de antemano este lanzamiento inminente, por lo que no dio órdenes de derribar los misiles. El 8 de agosto, las Fuerzas de Autodefensa recibieron órdenes de estar preparadas para interceptar misiles en cualquier momento.

En su 129ª sesión en Río de Janeiro, el Comité Olímpico Internacional aprobó añadir cinco nuevos deportes a los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 que se celebrarán en Tokio. Estos serán béisbol, kárate, surf, skateboarding y escalada deportiva.

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Se celebra la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2016 en Río de Janeiro. La delegación japonesa cuenta con 338 deportistas que compiten en 30 disciplinas. El decatlonista Ushiro Keisuke es el abanderado de Japón durante el acto.

La performance de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos representó la historia de Brasil, incluyendo la llegada de inmigrantes japoneses al país. (© Jiji)

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Una ceremonia en Hiroshima marca el 71er aniversario del lanzamiento de la bomba atómica sobre la ciudad. El alcalde Matsui Kazumi hace referencia a la visita del presidente estadounidense Barack Obama en mayo durante su discurso, haciendo un llamamiento a otros líderes mundiales para que visiten la ciudad. Nagasaki celebra también una ceremonia conmemorativa el 9 de agosto.

Una valoración del discurso del presidente Obama en Hiroshima

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El Emperador Akihito expresa su voluntad de abdicar mencionando en un videomensaje que: “Cuando reflexiono sobre el paulatino declive de mi estado físico, me preocupa que sea difícil para mi llevar a cabo mis obligaciones como símbolo del Estado con todas mis fuerzas, como he hecho hasta ahora”.

El Emperador Akihito sugiere que tiene la voluntad de abdicar en un mensaje televisado

La abdicación y el futuro de la casa imperial

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El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio llama a su presencia al embajador chino Cheng Yonghua para protestar contra las repetidas incursiones de barcos chinos desde el 5 de agosto en las aguas que rodean a las islas Senkaku. Más de 200 barcos, incluyendo buques de la Guardia Costera de China, entraron en la zona contigua fuera de aguas territoriales de Japón. El 11 de agosto, la Guardia Costera de Japón rescató a los seis miembros de un barco pesquero chino que se hundió después de colisionar con un carguero griego.

El Gobierno de Japón publicó un vídeo que muestra barcos chinos merodeando las islas Senkaku.

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El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio mantiene una videoconferencia con su homólogo surcoreano Yun Byung-se. Ambos llegan a un acuerdo sobre la operación del fondo creado en apoyo de las antiguas “mujeres de solaz”, basado en el acuerdo alcanzado entre los dos países a finales de 2015. El 24 de agosto, el Gobierno de Japón aprueba la transferencia de 1.000 millones de yenes a la fundación y ambas naciones acuerdan que cada una de las mujeres supervivientes recibirá 100 millones de won (10 millones de yenes).

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La agencia de talentos Johnny & Associates anuncia que el grupo de “idols” SMAP, al que gestiona, se separará el 31 de diciembre de 2016.

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Se celebra una ceremonia oficial en Tokio en el aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, conmemorando a aquellos que murieron en el conflicto. Al igual que en la ceremonia del año anterior, el Emperador Akihito expresa su “profundo remordimiento”.

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Los Juegos Olímpicos de Verano llegan a su fin en Río de Janeiro. Los deportistas japoneses se traen a casa 41 medallas (12 de oro, 8 de plata y 21 de bronce). En la ceremonia de clausura, la bandera es entregada a Koike Yuriko, gobernadora de la ciudad anfitriona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El primer ministro Abe saltó a los titulares internacionales con su aparición por sorpresa disfrazado como el popular personaje del mundo de los videojuegos Mario en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano de Río de Janeiro. (© Reuters/Aflo)

Galería de fotos de los deportistas japoneses en Río 2016

La primera dama Abe Akie publicó en Facebook fotos de su visita a Pearl Harbor en Hawái. En una rueda de prensa, el secretario del gabinete Suga Yoshihide afirmó que fue un viaje personal y que el primer ministro Abe no tiene planeado hacer una visita oficial.

En su cuenta de Facebook, la primera dama Abe escribió: “He hecho una ofrenda floral y he rezado en el Memorial del USS Arizona en Pearl Harbor”.

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El partido político Iniciativas desde Osaka cambia su nombre en un intento por captar a más votantes más allá de dicha región. El nuevo nombre japonés de este partido es Nippon Ishin no Kai, el mismo nombre que tuvo la formación creada por Hashimoto Tōru en 2012.

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El ministro de Asuntos Exteriores Kishida Fumio mantiene una conversación en Tokio con Wang Yi y Yun Byung-se, sus homólogos de China y Corea del Sur, en la primera charla a tres bandas de este tipo desde marzo de 2015. Los tres ministros se unen para pedir contención a Corea del Norte después de que lanzase un misil desde un submarino a primeras horas de la mañana.

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El Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que el Índice del Precio al Consumidor cayó un 0,5 % en julio respecto al año anterior. Este índice, que excluye los volátiles precios de los alimentos frescos, cayó por quinto mes consecutivo experimentando su mayor descenso en más de tres años.

El recién electo gobernador de Kagoshima Mitazono Satoshi pide a Kyūshū Electric que detenga las operaciones de la Central Nuclear de Sendai para realizar nuevas pruebas de seguridad debido a la creciente preocupación de la ciudadanía después de los terremotos en la prefectura de Kumamoto. Actualmente es la única central nuclear en funcionamiento en Japón.

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El primer ministro Abe promete en la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África celebrada en Nairobi, Kenia, inversiones conjuntas del sector público y privado en países del continente por valor de 30.000 millones de dólares a lo largo de tres años. Como reprimenda a China, también habla de la importancia de los océanos Índico y Pacífico como “libres y abiertos”.El tifón Lionrock, la décima tormenta de la temporada de tifones del Pacífico en 2016, llega a la prefectura de Iwate y golpea la región de Tōhoku y Hokkaidō con fuertes lluvias. Las inundaciones acaban con la vida de al menos 11 personas, incluyendo 9 residentes de un centro para personas mayores en la ciudad de Iwaizumi que queda inundado con barro y escombros. El tifón es el primero en llegar a la costa del Pacífico de Tōhoku desde que se comenzase a tomar registro de estos fenómenos en 1951.La gobernadora de Tokio Koike Yuriko anuncia un retraso en el traslado del principal mercado de pescado de la capital de Tsukiji a Toyosu, que estaba planeado para noviembre. Alega la necesidad de nuevos análisis en el terreno del nuevo emplazamiento. Koike pospondrá la decisión final sobre el destino de este mercado hasta enero de 2017, cuando los resultados de los test adicionales estén disponibles.