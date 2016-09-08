天皇陛下表明「生前退位」意向、日本選手在里約奧運收穫歷史最多獎牌……，請看2016年8月日本要聞回顧。

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內閣批准了規模達28.1兆日圓的政府經濟刺激計劃。其中包括用於為兒童保育人員和醫療護理人員加薪的預算，以及對磁浮中央新幹線提供的資金支持，以期最快提前8年全線通車。

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安倍晉三首相8月3日改組了內閣。這是第3次安倍內閣的第2次改組。以財相、總務相、外相、國土交通相、官房長官等要職為中心，全部19名閣僚中有8人留任。新閣僚中，有出任防衛相的自民黨政務調查會會長稻田朋美及出任經濟產業相的世耕弘成等。

北韓試射了兩發推測為「蘆洞」飛彈的彈道飛彈，其中1發掉落到了秋田縣男鹿半島以西250km處的日本專屬經濟區（EEZ）。日本政府因沒有把握飛彈發射跡象而未能發布「摧毀措施命令」。有鑑於此，日本從8日起將持續執行「摧毀措施命令」，以構建能夠常態化迎擊的態勢。

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（當地時間3日）在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）召開的國際奧林匹克委員會（IOC）全體大會上，表決通過了滑板、衝浪、攀岩、棒壘球和空手道5個運動項目進入2020年東京奧運。

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廣島原子彈轟炸迎來71週年。廣島市市長松井一實在當天的和平紀念儀式上發表「和平宣言」，其中提到了5月美國總統歐巴馬的來訪，並要求世界各國領袖前來訪問原子彈轟炸地。9日，在長崎舉行的祈願和平紀念儀式上，該市市長田上富久呼籲要為實現無核武世界而集聚各方智慧。

美國總統歐巴馬訪問廣島：相關報道彙編

（當地時間5日）里約奧運開幕。開幕式上的表演回顧了巴西的歷史，其中還包括了日裔巴西移民的內容。

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宮內廳公布了天皇陛下的錄影講話。天皇陛下表示，「在考慮到身體逐漸衰弱時，我擔憂或難以像以往那樣，全身心地完成象徵天皇的公務」，向日本國民表明了「生前退位」的強烈意向。

天皇陛下「生前退位」的意向及其現實可能性的展望

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岸田文雄外相在外務省召見中國駐日大使程永華，就中國公務船從5日起連日侵入沖繩縣尖閣諸島（釣魚臺——譯註）一帶領海表示抗議。從上旬開始還有200餘艘中國漁船在周圍海域作業。另外，11日發生了中國漁船與希臘船隻相撞沉沒事件，6名船員得到海上保安廳巡邏船求助。

政府公開了在尖閣諸島（釣魚臺）周圍海域活動的中國公務船和漁船的視訊

尖閣諸島、西南諸島島鏈、西太平洋——日中最前線與通向未來之路

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岸田文雄外相和韓國外相尹炳世舉行了電話會談。基於去年年底的日韓慰安婦問題共識，就旨在支援原從軍慰安婦而設立的「和解‧治愈財團」事業內容上與韓國政府取得廣泛一致。24日內閣批准日本政府向財團提供10億日圓資金援助，兩國一致同意財團為原慰安婦生存者支付每人約1億韓元的現金。

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傑尼斯事務所宣布，其旗下的人氣偶像團體SMAP將於12月31日解散。

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日本迎來第71個「終戰之日」。政府在東京都千代田區的日本武道館舉行了全國戰亡者追悼儀式。天皇陛下發表致辭，連續2年提到對二戰進行「深刻反省」。

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（當地時間21日）里約奧運閉幕。日本運動員代表團獲得了41枚獎牌（金12、銀8、銅21），為歷史最多。在閉幕式上，奧運會旗交接給了2020年奧運主辦地東京。

安倍首相夫人昭惠在Facebook上透露，她訪問了夏威夷珍珠港。官房長官菅義偉在記者會上表示，這是一次私人訪問，安倍首相「完全沒有」正式訪問計劃。

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大阪維新會在大阪市舉行臨時大會，決定將黨名改為「日本維新會」。該名稱是橋下徹於2012年為進軍國家政壇而成立的政黨的黨名，此次予以恢復，具有消除現名稱的地方色彩之用意。

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時隔1年5個月，岸田文雄外相與中國外長王毅、韓國外長尹炳世在東京舉行了會談。鑑於北韓在這天早晨向日本海發射了潛射彈道飛彈（SLBM），3國外長一致要求北韓克制挑釁行為。

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總務省公布的7月份消費者物價指數（CPI，生鮮食品除外）為99.6，較上年同期下降0.5%，連續5個月下滑。這是3年4個月來的最大跌幅。

鹿兒島縣知事三反園訓與九州電力公司的瓜生道明社長會面，要求立即暫停川內核電廠的運轉，對核電廠周圍的活斷層進行調查，並重新檢查相關設備。三反園訓在7月舉行的知事選舉中，承諾擺脫核電而當選。

川內核電廠重啟與核電的未來

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由日本主導的第6屆非洲開發會議（TICAD）在肯亞首都奈洛比（Nairobi）舉行。安倍首相承諾，日本未來3年將在非洲各國投資300億美元，展示了「自由開放的印度太平洋戰略」，重視連接亞非的太平洋和印度洋的安全保障，以此牽制中國。

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第10號颱風「獅子山」登陸東北地區的太平洋沿岸，這在氣象觀測史上尚屬首次。在北海道和青森、岩手兩縣，大雨造成河流決堤、房屋浸水等重大災害。岩手縣警察局稱，巖泉町因小本川氾濫，31日町內的一處老人院有9人遇難。

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東京都知事小池百合子宣布，築地市場原訂11月搬遷至豐洲（中央區）的計劃將延期實施，這是因為豐洲的土壤安全尚未得到充分確認而做出的判斷。新的搬遷時期，將依據明年1月的地下水檢測結果而定。

日本最大煉油商JX控股公司與同行業第3大企業東燃通用石油公司宣布，雙方就合併事宜達成了最終協議。新公司將以「JXTG控股」的名稱，於2017年4月正式啟動。