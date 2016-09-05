في هذه المقالة نستعرض معكم باقة من أهم المواضيع الإخبارية المتعلقة باليابان لشهر أغسطس/آب من عام ٢٠١٦ وفيها: الإمبراطور أكيهيتو يعرب عن رغبته في التخلي عن العرش في رسالة متلفزة وفوز اليابان بعدد قياسي من الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو.

٢

موافقة مجلس الوزراء الياباني على حزمة تحفيزية تصل إلى ٢٨ ترليون ين. وتتضمن الموازنة التكميلية بزيادات في أجور العاملين في مجال رعاية الأطفال والمسنين، فضلاً عن التمويل اللازم لتسريع إكمال خدمة القطار المغناطيسي المعلق - لينيار- فائق السرعة والتي من المقررة لها أن تعمل بين طوكيو وأوساكا بنحو ثماني سنوات.

٣

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يجري تعديلاً وزاريا. حيث احتفظ آبى بثمانية وزراء في مناصبهم دون تغيير، وضمت الحكومة وجوها جديدة لها مثل إنادا تومومي وزيرة الدفاع وسيكو هيروشيغه وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة.

اطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالستيين متوسطي المدى، حيث سقط أحدهما في المياه على بعد ٢٥٠ كيلومترا غرب محافظة أكيتا داخل المنطقة البحرية الاقتصادية الحصرية لليابان. بما أن الحكومة اليابانية لم تكن قادرة على رصد توقيت الإطلاق فلم تصدرأوامر باسقاط الصاروخين. في ٨ أغسطس/آب ، تلقت قوات الدفاع الذاتي أوامر بأن تكون جاهزة لإعتراض الصواريخ في أي وقت.

موافقة اللجنة الأولمبية الدولية في ريو دي جانيرو بإضافة خمسة رياضات جديدة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية ٢٠٢٠ التي ستعقد في طوكيو. وهي لعبة البيسبول/الكرة اللينة، والكراتيه، وركوب الأمواج، والتزلج على اللوح، ورياضة التسلق.

٥

افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. وقد ضم الوفد الياباني ما مجموعه ٣٣٨ رياضياً تنافسوا في ٣٠ لعبة. وقد حمل العلم أوشيرو كيسوكي خلال مسيرة الفريق.

حفل افتتاح الألعاب الأولمبية يسرد تاريخ البرازيل، بما في ذلك وصول المهاجرين اليابانيين في البلاد. (جيجي برس)

٦

إقامة مراسم تذكارية في هيروشيما بمناسبة مرور ٧١ عاما على إلقاء القنبلة الذرية على المدينة. وقد أشار العمدة ماتسوي كازومي في خطابه إلى زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مايو/أيار، وحثّ زعماء العالم الآخرين على زيارة هيروشيما. مدينة ناغاساكي تقيم مراسم تذكارية خاصة بها يوم ٩ أغسطس/آب.

٨

إمبراطور اليابان أكيهيتو يعرب عن رغبته في التخلي عن العرش، حيث قال في رسالة متلفزة بثت للشعب الياباني ”عندما أرى أن مستوى لياقتي البدنية آخذ في الانخفاض تدريجياً، أخشى أنه قد يصبح من الصعب بالنسبة لي أن أؤدي واجباتي كرمز للدولة بكل كياني وجوارحي كما كنت أفعل حتى الآن“.

٩

وزير الخارجية الياباني كيشيدا فوميو يستدعي السفير الصيني تشنغ يونغ هوا احتجاجاً على الاختراقات المتكررة للسفن الصينية للمياه حول جزر سينكاكو منذ ٥ أغسطس/آب. وقد اخترقت المياه الإقليمية اليابانية أكثر من ٢٠٠ سفينة، بما في ذلك سفن خفر السواحل الصينية. وفي في ١١ أغسطس/آب، أنقذ خفر السواحل الياباني ستة من أفراد طاقم سفينة صيد صينية غرقت بعد اصطدامها بسفينة شحن يونانية.

أصدرت الحكومة اليابانية شريط فيديو يظهر السفن الصينية حول جزر سينكاكو.

١٢

وزير الخارجية كيشيدا يجري مؤتمراً عبر الهاتف مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونج سي. وقد توصل الطرفان إلى اتفاق واسع حول تشغيل مؤسسة لدعم نساء المتعة السابقات بناء على اتفاق بين البلدين في نهاية عام ٢٠١٥. وفي ٢٤ أغسطس/آب، قرر مجلس الوزراء الياباني التبرع بمليار ين للمؤسسة كما اتفق البلدان على التبرع لكل واحدة من النساء التي ما زالت على قيد الحياة بمبلغ ١٠٠ مليون وون ( ١٠ ملايين ين).

١٤

وكالة المواهب جوني وشركاه تعلن أن فرقة SMAP، التي تتولى إدارتها، سوف تنفصل في ٣١ ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.

١٥

انعقاد احتفال رسمي في طوكيو في ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية لإحياء ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في الحرب. كما في حفل العام الماضي، أعرب الأمبراطور أكيهيتو عن ”ندمه العميق“.

٢١

اسدال الستار على فاعليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو. الرياضيون اليابانيون يحققون رقما قياسيا بعدد الميداليات وصل إلى ٤١ ميدالية (١٢ ذهبية و٨ فضية، و٢١ برونزية). في الحفل الختامي، تم تمرير العلم إلى كويكي يوريكو محافظة المدينة المضيفة طوكيو عام ٢٠٢٠.

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتصدر العناوين الرئيسية العالمية مع ظهور مفاجئ له في زي شخصية ألعاب الفيديو الشهيرة سوبر ماريو في الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو. (رويترز/Aflo)

السيدة الأولى آبي تعلن عبر صفحتها على الفيسبوك أنها زارت بيرل هاربر في هاواي. وفي مؤتمر صحفي، صرح وزير شؤون مجلس الوزراء سوغا يوشيهيدي أنها كانت رحلة خاصة وأن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ليس لديه خطط للقيام بزيارة رسمية.

كتبت السيدة الأولى آبي على صفحتها على الفيسبوك ”وضعت الزهور وصليت على نصب أريزونا يو إس إس التذكاري في بيرل هاربر“.

٢٣

مبادرات الأحزاب السياسية في أوساكا تغير اسمها في محاولة لتوسيع نطاق شعبيتها خارج المنطقة. الاسم الياباني للحزب الجديد نيبّون إيشين نو كاي، وهو نفس اسم الحزب الذي أطلقه هاشيموتو تورو في عام ٢٠١٢.

٢٤

وزير الخارجية كيشيدا يعقد محادثات ثلاثية في طوكيو مع وانغ يي ويون بيونج سي، وزراء خارجية الصين وكوريا الجنوبية، في أول مناقشة ثلاثية منذ مارس/آذار عام ٢٠١٥. ودعا الوزراء الثلاثة إلى ضبط النفس تجاه كوريا الشمالية بعد إطلاقها صاروخ من غواصة في ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم.

٢٦

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض بنسبة ٠.٥٪ في يوليو/تموز عن العام الذي سبقه. انخفض المؤشر الذي لا يشمل تقلب أسعار المواد الغذائية الطازجة للشهر الخامس على التوالي، والذي يشهد أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

محافظ كاغوشيما ميتازونو ساتوشي المنتخب حديثا يدعو شركة كيوشو للكهرباء لوقف تشغيل محطة سينداي للطاقة النووية لإجراء اختبارات سلامة جديدة وذلك بسبب زيادة مخاوف المواطنين بعد الزلازل المتوالية التي حدثت في محافظة كوماموتو. وتعد المحطة النووية هي الوحيدة التي أعيد تشغيلها على مستوى اليابان.

٢٧

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يتعهد باستثمارات مشتركة بين القطاع العام والخاص تصل قيمتها إلى ٣٠ مليار دولار في البلدان الأفريقية على مدى ثلاث سنوات في مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الأفريقية تيكاد في نيروبي، كينيا. وكإشارة إلى الصين، تحدث آبي عن أهمية أن يكون كِلا المحيطين الهندي والمحيط الهادئ ”حرا ومفتوحا “.

٢٩

الإعصار ليونيل روك يصل اليابسة في محافظة إيواتي ويضرب منطقة توهوكو وهوكايدو، وقد صاحب ذلك هطول أمطار غزيرة بشكل غير عادي. وقد حصدت الفيضانات أرواح ١١ شخصا على الأقل، بينهم ٩ من المقيمين في منشأة رعاية للمسنين في بلدة إوايزومي التي غمرت بالطين والحطام. وقد وصل هذا الإعصار لأول مرة إلى ساحل توهوكو منذ بدأت السجلات المحتفظ بها في عام ١٩٥١.

٣١

محافظة طوكيو كويكي يوريكو تعلن عن تأجبل نقل سوق السمك الرئيسي في المدينة من منطقة تسوكيجي إلى تويوسو والذي كان من المخطط له أن يحدث في شهر نوفمبر/تشرين الثاني هذا العام بسبب ضرورة إجراء مزيد من تجارب سلامة التربة في الموقع الجديد. وقد صرحت بأنها سوف تصدر قراراً نهائيا بخصوص مصير السوق ليس قبل نهاية شهر يناير/كانون الثاني ٢٠١٧ حيث ستظهر النتائج الإضافية الخاصة بسلامة التربة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١ أغسطس/آب ٢٠١٦.)